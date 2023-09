Klacht wegens zedenfeiten tegen Conner Rousseau geseponeerd: “Geen elementen die erop wijzen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd”

Op 22 juni diende een twintiger een klacht wegens “ernstige zedenfeiten” tegen Rousseau in bij het parket van Antwerpen. De feiten waarover het ging, zouden dateren uit 2021 nadat een vriendschap met seksuele contacten stukgelopen was. Manon Cop, advocate van de twintiger, liet toen weten dat de jongeman tot het besef was gekomen dat het over ernstige feiten ging en dat hij daarvoor een formele klacht moest indienen.

LEES OOK. Twintiger dient klacht in tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: “Slachtoffer van ernstige zedenfeiten”

Omdat er geen link zou zijn met Antwerpen werd echter beslist om het dossier over te maken naar het parket van Oost-Vlaanderen, dat nu besloot het dossier te seponeren. “De klacht werd grondig onderzocht”, zo luidde het dinsdag. “Het onderzoek heeft evenwel geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd.”

Eerder dit jaar kwam de Vooruit-voorzitter onder vuur te liggen door wekenlange roddels en (indianen)verhalen over vermeend grensoverschrijdend gedrag. In totaal werden er ook drie officiële klachten ingediend tegen Rousseau. Eentje in West-Vlaanderen, eentje door een Antwerpse onderneemster die zich ongerust maakte over het gedrag van Rousseau jegens haar zoon. Ook die klachten werden eerder al geseponeerd “wegens geen misdrijf”.

“Niets te verwijten”

Christine Mussche, de advocate van de Vooruit-voorzitter, heeft intussen gereageerd op het feit dat nu ook de derde klacht geseponeerd werd. “Conner Rousseau heeft altijd gesteld dat hij recht in zijn schoenen staat en dat is nu ook duidelijk bevestigd door de gerechtelijke autoriteiten”, luidt het in een persbericht.

“Alle betrokken personen werden ondervraagd en het openbaar ministerie is snel tot een beslissing kunnen komen. Die snelheid van beslissing kan enkel verklaard worden door de inhoud zelf van de dossiers: er was mijn cliënt niets te verwijten. Het werd mij als advocaat van de heer Rousseau al van bij het begin duidelijk dat deze dossiers niet tot een vervolging zouden kunnen leiden. Het openbaar ministerie heeft ze scrupuleus onderzocht en is tot dezelfde conclusie gekomen.”

“Uiteraard is dit goed nieuws voor de heer Rousseau”, aldus Mussche. “Mijn tevredenheid hierover wordt evenwel overschaduwd door het feit dat er in alle drie de dossiers duidelijk werd vastgesteld en in processen-verbaal werd vastgelegd dat de gerechtelijke stappen door de klagers pas werden gezet op herhaaldelijk aandringen van en mede werden georganiseerd door personen extern aan het dossier, met name door twee journalisten. Dit maakte ik tijdens mijn lange carrière aan de balie nooit eerder mee. Dus tevreden met het resultaat voor de heer Rousseau, maar ongerust over een dergelijke evolutie, die haaks staat op de basisbeginselen van onze rechtsstaat. Ik kan alleen maar hopen dat het een alleenstaand feit blijft.”