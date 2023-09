Motorrijder (20) pas na vier dagen gered na ongeluk op Franse snelweg

Een Britse motorrijder die op een snelweg in Zuid-Frankrijk een zwaar ongeluk had, is pas vier dagen later gevonden. In die tijd moest hij met talloze botbreuken een steile helling op kruipen.

Reddingswerkers werden zondag naar het ongeluk op de A75 tussen Clermont-Ferrand en Montpellier geroepen, aldus de brandweer. Volgens zijn eigen verklaring was de motorrijder woensdag al gevallen en was hij daarna dagenlang aan het kruipen geweest in een poging de rijbaan te bereiken en hulp te krijgen. De man werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

De 20-jarige Brit raakte gewond aan de polsen, knieën en het sleutelbeen. Hij is niet langer in levensgevaar. Volgens het politierapport tuimelde hij zes meter naar beneden toen hij een bocht uit ging en over een vangrail vloog.