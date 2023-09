Advocaat van twee wildplassers op feestje Van Quickenborne reageert: “Ze hebben een stommiteit begaan waarvoor ze zich diep schamen”

“Ik ben de raadsman van twee heren die betrokken zijn bij het zogenaamde “combiplasincident’. Gelet op de niet aflatende mediaberichtgeving ben ik genoodzaakt hieromtrent te communiceren”, start de gereputeerde advocaat zijn lange tweet.

“Cliënten hebben zich onverwijld gemeld bij justitie van zodra zij via de media kennis kregen van het incident. Een afspraak tot verhoor werd intussen vastgelegd. Cliënten hebben zich onmiddellijk ook kenbaar gemaakt dat ze een stommiteit hebben begaan waarvoor ze zich diep schamen.”

“Kwajongensstreek”

“Het is een kwajongensstreek waarvoor ze eigenlijk veel te oud en te wijs zouden moeten zijn. Dom gedrag dat daarom nog niet crimineel is. Het is daarbij allerminst hun bedoeling geweest om de politie te smaden of zaken te vernielen. Dat is ook niet gebeurd. Ze hebben het grootste respect voor de rechtsstaat en de cruciale rol die de politie daarin speelt. Dit klemt des te meer gelet op het feit dat hun vriend, minister van justitie en zijn familie, in moeilijke omstandigheden door hen werden beschermd.”

“Dat hun daden waarvoor enkel zij verantwoordelijk zijn, nu hem treffen is zeer betreurenswaardig. Zeker nu dit buiten zijn weten om is gebeurd. Cliënten lijken de pionnen te zijn in een spel waar andere belangen spelen.”

“Het doel heiligt daarbij schijnbaar de middelen waardoor basisprincipes zoals het geheim van het onderzoek op de schop gaan. Nochtans zijn cliënten ervan overtuigd dat een correct onderzoek ook mogelijk is wanneer de politie feiten onderzoekt waarbij ze zelf betrokken is. Die mogelijkheid wordt niet benut door een publiek onderzoek te voeren en van een mug een olifant te maken.”