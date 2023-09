Uitstapje naar Pairi Daiza loopt volledig mis: rusthuisbewoners zitten urenlang vast op bus nadat rolstoellift het begeeft

Zes bewoners van het Gentse woonzorgcentrum Avondvrede zaten dinsdagnamiddag urenlang vast op een bus toen ze een uitstap wilden maken naar dierenpark Pairi Daiza. De rolstoellift was defect, waardoor ze niet uit het voertuig raakten. “Ja, we zijn kwaad.”

“De eenentwintig bewoners van het woonzorgcentrum hadden zo uitgekeken naar onze jaarlijkse grote uitstap”, vertelt animator Wesley Bosmans, die dinsdagochtend mee op de bus was gestapt voor een dagje in dierenpark Pairi Daiza. “Eigenaar Marc Coucke had zelfs een speciale rondleiding geregeld waarbij ze de olifanten konden voederen.”

“Het begon al slecht toen bij het opstappen de rolstoellift niet meer wou inklappen”, aldus Bosmans. Na enkele rake klappen op het weerbarstige apparaat lukte dat toch nog. Maar toen de bus omstreeks 11 uur onder een loden zon de parking van Pairi Daiza opdraaide, liep het helemaal mis voor de senioren, van wie velen ouder dan 80 zijn en in een rolstoel zitten.

Vijf uur vast

“De lift bleek helemaal defect”, zegt Bosmans. “Vijftien inzittenden slaagden erin zelf uit de bus te stappen of werden door de begeleiders buiten gedragen. Maar dat lukte niet bij iedereen.”

Zo bleven zes hoogbejaarde mensen vastgekluisterd in hun rolstoel in de bus. Vijf uur lang. Pas dan slaagde de busfirma erin de lift te herstellen. “Voor dergelijke gespecialiseerde herstellingen moeten wij een beroep doen op een externe firma”, zegt Filip De Hauwere, zaakvoerder van Autocars ’t Ros Beiaard uit Lebbeke. “Die kon niet vroeger ter plaatse komen.”

De 21 senioren van wzc Avondvrede en hun begeleiders in Pairi Daiza, nadat iedereen uit een benarde positie was bevrijd. — © Jan Vens

“Verschrikkelijke dag”

Ondertussen probeerden de senioren het beste te maken van hun benarde situatie. “De bus stond in de schaduw en we hadden genoeg verpleeg- en zorgkundigen mee om onze bewoners drank en voedsel te geven en te entertainen”, aldus Wesley Bosmans. “Maar ze waren natuurlijk mistroostig. Gelukkig raakte niemand in paniek of in ademnood.”

Sommige senioren reageren heviger. “Het was een verschrikkelijke dag voor de mensen die vastzaten”, zegt Christine Heye (77). “Ik was een van de gelukkigen die uit de bus zijn geraakt, maar tijdens ons bezoek aan Pairi Daiza dachten we natuurlijk de hele tijd aan onze medebewoners die we moesten achterlaten.”

Compensatie

Omstreeks 16 uur konden de bewoners dan toch met de lift naar buiten. “Het eerste wat we deden, was ne goeien drinken op het terras.” Tijd om nog dieren te zien was er niet, want een uurtje later al sloot het park de deuren.

En dan was het wachten op een reservebus die hen in de loop van de vooravond zou komen ophalen. Hoewel het woonzorgcentrum lasagne had klaargezet voor ’s avonds, vermoedde Christine dat de meerderheid wel in slaap zou vallen op de bus na hun slopende avontuur. “We hebben natuurlijk veel te vertellen, maar we zijn wel kwaad op de busfirma.”

“Ook voor ons was dit een rotdag”, zegt de baas van ’t Ros Beiaard. Hij is vast van plan de senioren te compenseren voor de miserie. “Iedereen heeft zeker nog een gratis uitstap te goed naar Pairi Daiza of eender waar ze naartoe willen.”