Tienjarig jongetje overleeft nacht lang in boom na overstromingen in Spanje

In Spanje is een tienjarig jongetje gered dat zich acht uur lang in een boom had verschanst om zo te ontkomen aan een kolkende overstroming. Hevige stortregens in Spanje eisten het afgelopen weekend al minstens vijf levens.

Toen het noodweer zondag losbarstte, was de jongen in Aldea del Fresno, een dorp ten westen van hoofdstad Madrid waar zijn familie een vakantiehuisje heeft. Diezelfde avond nog wilde de familie weer huiswaarts vertrekken om aan het stormweer te ontkomen, maar eenmaal in de auto liep het mis. De wagen van het gezin raakte door de vele regen van de baan en belandde in de Alberche-rivier.

De tienjarige jongen slaagde erin de auto tijdig te verlaten en kon in de top van een boom klimmen. Daar moest hij de hele nacht doorbrengen, onderkoeld en met verschillende verwondingen. Pas de volgende ochtend trof een bewaker van een privédomein vlakbij het jongetje aan. Een reddingsteam kon hem uit zijn hachelijke positie bevrijden en bracht hem over naar het ziekenhuis, waar hij herenigd werd met zijn moeder en zus, die enkele uren eerder al in het ziekenhuis waren opgenomen. De vader van de jongen is helaas nog steeds vermist. Mogelijk kon hij niet tijdig uit de auto ontsnappen.

LEES OOK. 3 doden en 3 vermisten na stortregens in Spanje

Na lange droogte zijn afgelopen weekend vooral de Spaanse regio’s Madrid en Castillië-La-Mancha zwaar getroffen door de hevige neerslag. Spoorwegen en straten stonden er blank, huizen zijn ondergelopen en verschillende bruggen stortten in. In de provincie Toledo, net onder Madrid, werden afgelopen weekend drie mannen levenloos teruggevonden ten gevolge van het onweer. Twee andere mannen die waren gaan klimmen in de provincie Huesca, in het noordoosten van Spanje, lieten eveneens het leven. Drie mensen, onder wie de papa van het gezin, zijn nog vermist.