Levenslange celstraffen geëist voor Salah Abdeslam (33) en zijn kompanen op terreurproces

Abdeslam had nochtans de vrijspraak gevraagd, omdat hij op het moment van de aanslagen in de gevangenis zat. Maar de jury schoof dat argument in juli al van tafel, en veroordeelde hem als mededader van 35 terroristische moorden. De aanklagers vorderen levenslange opsluiting, en 15 jaar terbeschikkingstelling. Abdeslam is volgens het federaal parket na de aanslagen in Parijs in België gebleven, om ongelovigen te doden en zijn broer te wreken. “Er zijn geen verzachtende omstandigheden voor iemand die nadat hij de dood zaait in Parijs, opnieuw onschuldige slachtoffers doodt in België.”

Ook voor Mohamed Abrini (38), Osama Krayem (31), Ousama Atar (39), Ali El Haddad Asufi (38) en Bilal El Makhoukhi (34) eisen de aanklagers dezelfde, zwaarst mogelijke straf.

Twee andere beschuldigden werden door de jury veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Voor de Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa (38) vordert het parket 10 jaar cel. Voor de Tunesiër Sofien Ayari (29) vragen de aanklagers om geen bijkomende straf uit te spreken, maar dat is vooral om te vermijden dat een eerdere veroordeling tot 20 jaar cel opgeslorpt zou worden. Vandaag komen de advocaten aan het woord.