Vluchten United Airlines mogen in VS opnieuw vertrekken

United Airlines had eerder op de dag laten weten dat in de VS geen vluchten meer konden vertrekken wegens een technisch probleem.

Oorzaak was volgens de luchtvaartmaatschappij een niet nader gespecificeerd “algemeen technisch probleem”, schreef ze op X. Iets later liet United weten dat de vertrekstop was opgeheven, er een oplossing voor het probleem was gevonden en dat de vluchten werden hervat. “We werken samen met getroffen klanten om hen te helpen hun bestemming zo snel mogelijk te bereiken.”

Vliegtuigen die al in de lucht waren, konden hun reis gewoon doorzetten, ook tijdens het technische probleem.