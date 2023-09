Anderlecht strikt ervaren doelman Kasper Schmeichel: “Ik was meteen erg enthousiast over wat ze hier aan het neerzetten zijn”

Wat al even in de lucht hing, is nu officieel: Kasper Schmeichel heeft een contract voor een seizoen, met optie op een extra seizoen, getekend bij Anderlecht. De 36-jarige Deense doelman was transfervrij nadat hij zijn contract bij Nice liet ontbinden. Bij paars-wit moet hij de concurrentie aangaan met Maxime Dupé, die ook deze zomer pas tekende.

Met de adelbrieven die Schmeichel met zich meebrengt - Premier League-winnaar met Leicester, 91-voudig Deens international,… - voegt Fredberg opnieuw een brok ervaring toe aan de kleedkamer van het Lotto Park. Opvallend: Schmeichel zat deze ochtend nog in Denemarken met de nationale ploeg, waar hij zicht voorbereidt op de EK-kwalificatiematchen tegen San Marino en Finland. Hij zal bij Anderlecht met rugnummer 33 spelen.

“Ik heb met Jesper en Brian gesproken en ik was meteen erg enthousiast over wat ze hier aan het neerzetten zijn. Anderlecht is een grote club en veel voormalige ploegmaats spreken altijd met zoveel lof en warmte over deze club. Het was iets waar ik echt deel van wilde uitmaken”, aldus Schmeichel in een eerste reactie op de clubwebsite.

“We waren al tevreden met de samenstelling van de kern, maar dit was een uitzonderlijke kans om een doelman met zoveel ervaring en métier binnen te halen. De komst van Kasper past binnen ons voornemen om concurrentie te creëren op alle posities. Kasper kan ons met zijn ervaring veel bijbrengen, zowel op als naast het veld”, stelt CEO Sports Jesper Fredberg.

De troepen van coach Brian Riemer staan met dertien punten uit zes wedstrijden op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, na leider AA Gent (13 punten uit 5 wedstrijden).

“Elk gesprek met Riemer en Fredberg ging over winnen”

“Er is veel gepraat de afgelopen weken, en toen mijn overeenkomst met Nice ontbonden werd, was er de mogelijkheid om naar hier te komen”, aldus Schmeichel in een uitgebreid interview op MauveTV. “Elk gesprek dat ik had met Riemer en Fredberg verliep erg enthousiast, en het eindigde om winnen. En dat is waar voetbal uiteindelijk om draait. Het is de enige parameter die je objectief kan beoordelen.”

Dat hij bij Anderlecht de concurrentie moet aangaan met Maxime Dupé, die een foutloos seizoensbegin keept, schrikt de Deense international niet af. “Als keeper moet je stabiliteit bieden aan de ploeg. Wij winnen de match niet, maar zorgen er voor dat de offensieve spelers ongestoord hun ding kunnen doen. Keepers weten hoe het is, we beseffen dat er maar eentje kan spelen. We pushen elkaar op training, en maken elkaar beter. Dat creëert sowieso een band. Ik kom nog steeds goed overeen met enkele ex-doelmannen waar ik mee samen speelde. Maar ik voel me klaar: ik train nu al acht à negen weken.”

© EPA-EFE

Wasilewski

Kasper Schmeichel is geen onbekende in België – dat komt er van als je onder meer de Premier League wint – maar België én Anderlecht waren ook geen onbekende voor de Deense doelman. “Ik speelde samen met Tielemans, Praet en Wasilewski bij Leicester, ook nog een jaartje met Kompany bij City. Zij spraken altijd lovend over de club, en ze dragen elk professionalisme hoog in het vaandel. Het zijn stuk voor stuk nuchtere mensen, zowel op als naast het veld. Ik herinner met bij Leicester dat er vaak een groep Anderlecht-fans Wasilewski kwam aanmoedigen, dat toont voor mij hoeveel passie deze club uitstraalt.”

Ook in Denemarken is Anderlecht nog steeds een naam, en dat er bij Anderlecht al enkele Denen in de ploeg spelen, is iets waar Schmeichel naar uitkijkt. “Het is altijd leuker om in een kleedkamer te komen waar je al enkele gezichten kent. Dolberg bijvoorbeeld is iemand waarvan ik het haat om tegen te staan op training bij de nationale ploeg. Hij kan alles, en is daarom een nachtmerrie voor een doelman. Ook met Delaney speel ik al lang samen, ik kijk er naar uit om nog meer tijd met hem door te brengen. Hij is een leider, die zowel op als naast het veld energie brengt. Dat is ook de rol die ik wil spelen: als oudere speler is het mijn plicht en verantwoordelijkheid om de jonge spelers te helpen waar ik kan. De dag dat ik hier vertrek, wil ik iets achtergelaten hebben. Het liefst een trofee, want da’s het beste gevoel dat je kan ervaren als voetballer.”