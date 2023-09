Oude bekende schetst onthutsend beeld van regime bij Atalanta, de club van Charles De Ketelaere: “Je bent geen mens, maar een nummer”

Met een goal en een assist in drie optredens is Charles De Ketelaere goed gestart aan het nieuwe Serie A-seizoen. De Rode Duivel pakte een zes op negen met zijn nieuwe club Atalanta. Maar in Bergamo is het niet altijd rozengeur en maneschijn.

Dat blijkt uit een interview van Joakim Maehle. De Deense verdediger trok in de winter van 2021 van KRC Genk naar Atalanta, maar koos deze zomer voor de overstap naar Wolfsburg. Maehle speelde 96 keer voor de Italiaanse club die de voorbije jaren de aansluiting maakte met de top in de Serie A en telkens Europees speelde. Maar hij vertrok er niet met tegenzin.

“De trainer besliste echt alles”, aldus Maehle voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino. “Er was geen nul vrijheid. Ik woonde wel in een leuk huis en het weer was er goed, maar ik had eigenlijk nooit tijd om ervan te genieten. We spenderen dagenlang en urenlang op het trainingsveld, wat mentaal enorm zwaar was. En als je na een geweldige wedstrijd het volgende weekend 20 minuten minder goed speelde, stond je gewoon weer vanachter in de pikorde. Ik had het gevoel dat ik onder een autoritair regime stond.”

De boeman voor Maehle: Gian Piero Gasperini. — © Action Images via Reuters

“Een nummer”

De Deen heeft dus geen al te hoge pet op van Gian Piero Gasperini, in Italië nochtans gelauwerd om zijn ingenieus voetbal met de club die bekendstaat als ‘La Dea’.

“Er was gewoon geen continuïteit zoals je die bij andere clubs kent”, stelde Maehle. “Mentaal had ik dus echt nood aan verandering. Of het leek op een gevangenis? Daar zeg je het (lacht). Gasperini heeft gewoon alle touwtjes in handen. Soms deden we dubbele trainingssessies, waarbij hij plots besliste dat we op de club moesten blijven slapen en dus niet naar huis mochten. Je voelt jezelf niet langer een persoon, je bent gewoon een nummer. Je hebt ook geen enkele band met de trainer. Hij staat daar gewoon vaak een speler te beschuldigen voor iets raars.”

Zo bleek Gasperini op een bepaald moment “woest” over het feit dat Maehle zijn landgenoot en ploegmaat Rasmus Hojlund mee naar de training nam in de auto. De jonge spits werd deze zomer verkocht aan Manchester United.

“Hij wilde niet dat we samen reden”, sakkerde de ex-speler van Genk. “Want dan zouden we praten met elkaar op weg naar de training, weet je onszelf amuseren. Dat wilde hij blijkbaar niet en dus kreeg ik de volle laag ook al had de club toestemming gegeven. Rasmus had namelijk geen chauffeur op dat moment. Ik weet niet of dat allemaal typisch Italiaans is, maar soms word je er boos van en ben je dit beu na verloop van tijd. In Bergamo was ik een radar in een machine, bij Wolfsburg is de kleedkamer veel aangenamer en minder sober.”

De Ketelaere viert met z’n ploegmaats. — © Getty Images