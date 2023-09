Gedaan met luid ronkende motoren of te harde muziek: Gent vestigt hoop op nieuwe ‘lawaaiflitspaal’ tegen knalpotterreur

De stad Gent is de “knalpotterreur” beu. In navolging van grootsteden als Amsterdam en Parijs onderzoekt het stadsbestuur of het lawaaiflitspalen kan inzetten om patserwagens uit Gent te weren.

“Een echte plaag”, noemt gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) het patsergedrag van chauffeurs in sommige wijken van Gent. Met luid ronkende motoren of muziek die tot ver buiten de wagen hoorbaar is, zijn ze een bron van irritatie voor veel inwoners. Om die plaag tegen te gaan kwam Van Bossuyt maandag met een opvallend voorstel: lawaaiflitspalen. Dat zijn palen met daaraan microfoons die een signaal geven wanneer het geluid van een auto een bepaalde aantal decibel overschrijdt.

Het voorstel werd goedgekeurd in de gemeenteraad, maar dat wil niet zeggen dat de nieuwigheid vanaf morgen meteen in het straatbeeld te zien zal zijn. Het stadsbestuur bekijkt momenteel nog hoe het een proefproject op poten kan zetten. “Eerst moeten we nog beslissen met welk soort technologie we zullen werken en we moeten ook het wetgevend kader nog grondig bekijken”, aldus Van Bossuyt.

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) — © fvv

Drie fases

De bedoeling is om het project nadien in drie fasen te laten verlopen. Van Bossuyt: “In een eerste fase gaan we enkel sensibiliseren. Weggebruikers zullen dan een positieve of negatieve boodschap – een smiley of tekst – te zien krijgen wanneer ze zo’n paal passeren. In een volgende fase zou de politie kunnen plaatsnemen naast zo’n geluidspaal. Dan kunnen er op heterdaad vaststellingen worden gedaan en boetes worden uitgestuurd. In de laatste fase is het uiteindelijk de bedoeling om automatisch te beboeten, zoals dat ook gebeurt bij gewone snelheidsflitspalen.”

Om het proefproject op een goede manier van start te laten gaan, kijken ze in Gent over de landsgrenzen. Naar Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld, waar sinds deze zomer lawaaiflitspalen ingezet worden, die voertuigen boven 80 decibel registeren. Maar ook naar Frankrijk: “In de regio Parijs loopt sinds 2022 een gelijkaardig project”, zegt Van Bossuyt. “Daar hebben ze de ambitie om tegen 2024 automatisch te gaan beboeten op basis van lawaaiflitspaal-vaststellingen.”

Vlaamse voorgangers

Ook in Vlaanderen werden eerder al twee proefprojecten opgestart. Eentje in de regio Genk en eentje in de regio Kortrijk. Beide projecten werden evenwel vrij snel alweer stopgezet. Volgens Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) was dat wegens “praktische en juridische bezwaren”.

Maar aangezien die projecten dateren van twee jaar geleden, gaat Van Bossuyt ervan uit dat de technologie ondertussen verbeterd is, zodat alvast de praktische problemen van toen verholpen kunnen worden. “Dat blijkt uit de projecten in de buurlanden. Er zijn tegenwoordig ook meer mogelijkheden om te voorkomen dat zo’n flitspaal ook een signaal geeft als er bijvoorbeeld een schoolbel rinkelt, of een groepje zingende kinderen voorbijloopt.”

Het is trouwens niet het eerste initiatief dat de stad Gent neemt om de “knalpotterreur” in te dijken. Bestuurders van zogenaamde ‘boomcars’, auto’s waarvan de geluidsinstallatie hoorbaar is buiten de wagen, kunnen er al enkele jaren beboet worden door de politie. Vorig jaar werden hiervoor 100 dossiers opgemaakt, dit jaar zit de Gentse politie al aan 70.