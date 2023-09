INTERVIEW. Sacha Tavolieri, de twitterkoning van het Belgisch voetbal: “Het geeft een kick om als eerste een transfer aan te kondigen”

Het is een nieuw fenomeen: de voetbalinfluencer. Die kerels proberen om op Twitter als eerste voetbaltransfers aan te kondigen. De bekendste is de Italiaan Fabrizio Romano met miljoenen volgers, maar in België is er Sacha Tavolieri (28). Hij pakte bijvoorbeeld uit met de overgang van Jérémy Doku naar Man City. Deze zomer verdubbelde zijn bereik en daarom staat de Luikenaar in onze Power Top 50. “Moesten de makelaars mij betalen, dan bezat ik nu een villa met zwembad.”