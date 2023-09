Standard vindt akkoord met Club Brugge over huur Sowah en wil ook Alzate terug naar Sclessin halen

De aanhouder wint. Een dag voor het sluiten van de mercato is Standard er dan toch in geslaagd om Kamal Sowah los te weken bij Club Brugge. De twee clubs kwamen dinsdagnamiddag tot een akkoord over een huur met aankoopoptie.

Na Djenepo is Sowah de tweede offensieve versterking in het laattijdige transferoffensief van de Rouches. De Ghanese flankaanvaller is een oude bekende van Carl Hoefkens onder wie hij zijn beste periode kende bij Club Brugge.

Club haalde Sowah in de zomer van 2021 naar Brugge voor een toenmalig recordbedrag van 9 miljoen euro. De Ghanese flankaanvaller kon de hoge verwachtingen echter niet inlossen en werd in 2022 een eerste keer uitgeleend aan AZ. Onder het trainerschap van Carl Hoefkens volgde een opflakkering, maar na zijn vertrek zakte ook Sowah weer weg. Bij Club klokt hij na twee seizoenen af op 53 wedstrijden, 2 doelpunten en 5 assists. Onder de vleugels van zijn ex-coach hoopt hij op Sclessin nu zijn carrière nieuw leven in te blazen. De aankoopoptie in de huurdeal ligt rond de drie miljoen euro.

In de zoektocht naar een centrale middenvelder wil Standard op de laatste dag van de mercato alles uit de kast halen om Steven Alzate (24) opnieuw een jaar te huren bij Brighton.