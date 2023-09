Het rommelt al even bij OH Leuven. En het zal nog even blijven rommelen. Ook na het ontslag van CEO Peter Willems dinsdag. Niet de slechte sportieve resultaten, maar wel interne bestuurlijke twisten hebben geleid tot zijn beslissing om de handdoek te gooien. Of coach Marc Brys het seizoen kan uitdoen, is nog niet duidelijk.