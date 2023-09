Promotiespecialist Vincent Euvrard volgt clubiconen Frederik D’Hollander en Davy De fauw op bij Zulte Waregem: “De kroniek van een aangekondigde dood”

Ondanks 7 op 12 en een gedeelde tweede plaats grijpt Zulte Waregem toch al in en stelt het Vincent Euvrard aan als nieuwe trainer. Hierdoor sneuvelen met Frederik D’Hollander en Davy De fauw twee echte clubiconen. Het is nog niet duidelijk of ze een andere rol krijgen binnen de club. Euvrard kent de Challenger Pro League als zijn broekzak en is ook een promotiespecialist. Vorig seizoen leidde hij RWDM nog naar de titel. Woensdag leidt hij de eerste training, zaterdag coacht hij de ploeg voor het eerst in de bekermatch tegen Sint-Lenaarts.

Essevee startte het voetbalseizoen 2023-2024 met een uitgesproken ambitie. De club investeerde fors om zijn plaats in de Jupiler Pro League opnieuw op te eisen. Met het verlengde verblijf van onder andere Ruud Vormer, Jelle Vossen en Lukas Willen, het aantrekken van een reeks talentvolle (jonge) spelers en de uitbreiding van het kader met sportief manager Tom Caluwé is een stevige basis gelegd.

In het persbericht dat de club dinsdagavond de wereld instuurde, werd onderstreept dat het duo Frederik D’Hollander-Davy De fauw positief werk leverde en 7 op 12 behaalde, maar niet met het verwachte spel. Daar zijn de twee clubiconen dus over gestruikeld. Eddy Cordier, CEO van SV Zulte Waregem, probeerde in zijn mededeling vooral rust te prediken. “Het is ongelofelijk hoe de hele club, de supporters en partners zich achter het team scharen. Frederik en Davy verdienden ons vertrouwen, maar we zullen ook ervaring met deze competitie nodig hebben om te slagen. Daarom voeren we nu deze herschikking door, hoezeer deze beslissing ook lijkt te botsen met het DNA van de club.”

Geen steun

Ex-voetballer en clubicoon Franky Dekenne heeft begrip voor de beslissing, maar vindt het vooral jammer voor de ontslagen coaches. “Frederik D’Hollander is een goede gast en verdient dit niet”, vindt Dekenne. “De club had gewoon nooit met Frederik en Davy aan het seizoen mogen beginnen. Zij hebben te weinig ervaring en een groep met te veel oudere spelers, ook nog eens vrienden van Davy. Ze zijn onvoldoende gesteund geweest en dan blijft geen enkele trainer overeind. Frederik is geen grote naam als trainer, maar die heb je wel in de ploeg. Dat was dus vragen om moeilijkheden. We hebben dat ook voorspeld, maar men weigerde te luisteren. Dit ontslag is gewoon de kroniek van een aangekondigde dood. Maar uit ervaring weet ik dat je beter niet te lang kan wachten met dit soort beslissingen. Sportief manager Tom Caluwé had gewoon geen andere keuze. Hij moest iets doen of zou anders zelf geslachtofferd worden. Ik denk dan ook dat Caluwé de knoop doorhakte. Zonder hem had men binnen de club gewoon verder gewerkt met Frederik, net zoals men vorig jaar ook met Leye deed.”

“Frederik D’Hollander is een goede gast en verdient dit niet” Francky Dekenne, ex-speler en clubicoon

Dekenne heeft nog veel meer bedenkingen. “De spelerskern is ook niet goed samengesteld. Er zijn te veel oudere spelers, maar nog erger is dat er geen evenwicht, geen balans is. En juist dat zijn de belangrijkste voorwaarden om kampioen te worden. Het middenveld is gewoon een ramp, want die jongens lopen niet en dan lukt het nooit. Euvrard zal in elk geval moeten doen wat D’Hollander niet kon of niet durfde: ingrijpen en niet naar namen kijken. Zo niet wordt het moeilijk, onmogelijk zelfs om te promoveren.”

Toch kampioen?

Hoe pijnlijk het vroege ontslag van Frederik D’Hollander ook is, aan de kwaliteiten van zijn opvolger Vincent Euvrard (41) hoeft niet getwijfeld te worden. Euvrard is afkomstig van Oostduinkerke, doorliep de jeugdrangen van Cercle en speelde nadien vooral voor Genk, Lommel en STVV en even voor Den Bosch in Nederland. Als trainer debuteerde hij bij Geel en Cercle, waar hij na zijn vroegtijdig vertrek terugkeerde als assistent van Frank Vercauteren. Ze brachten groen-zwart terug naar 1A en deden dat samen ook over bij OHL. Afgelopen seizoen promoveerde Euvrard met RWDM van 1B naar 1A. Hij kent de Challenger Pro League dus als zijn broekzak. Niemand beter dan hij mag in staat worden geacht om straks resultaten te behalen met dit Essevee. Euvrard tekende een contract van onbepaalde duur brengt met Jonathan Alves en Frédéric Stilmant zijn twee assistenten van bij RWDM mee.

Franky Dekenne heeft dan wel ontzettend veel bedenkingen en vraagtekens, toch twijfelt hij er niet aan dat Zulte Waregem straks toch kampioen wordt of ten minste promoveert. “Omdat dit zo’n zwakke reeks is. Wie zou anders kampioen spelen?”, vraagt Dekenne zich af. “Lommel pakte 12 op 12 en staat nu op kop, maar worden zij kampioen? Beveren stelt ook al niet veel voor en Oostende is ook een ramp. Nee, Zulte Waregem zou al heel stom moeten doen om toch niet te promoveren.”

Stan Braem naar Lokeren-Temse?

Wie ook dicht bij de uitgang staat, is Stan Braem. De spits komt niet meer aan bod, maar wil in 1B blijven en hoopte op KV Oostende. De kustploeg haakte echter af, zodat enkel nog eerstenationaler Lokeren-Temse als alternatief overblijft. De Lokerse trainer Hans Cornelis werkte bij Zwevezele al samen met Braem.