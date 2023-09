Miljoenen mensen keken jarenlang naar hoe ze haar kinderen opvoedde op Youtube, tot haar zoon uitgemergeld aanbelde bij de buren

Woensdag 30 augustus, iets na 10 uur. De 12-jarige zoon van Ruby Franke (41) kruipt in Ivins, in het zuiden van Utah, uit een raam in de woning van Jodi Hildebrandt (54), de zakenpartner van zijn moeder, en gaat aanbellen bij de buren. Die slaan meteen alarm. Niet alleen zegt de jongen, Russell, uitgehongerd te zijn en grote dorst te hebben, op zijn enkels en vuisten plakt duct tape en over zijn lichaam heeft hij talrijke open wonden. “Hij was uitgemergeld en ondervoed”, staat te lezen in het verslag dat de toegesnelde politieagenten opmaken.

Die agenten vinden in de woning van Hildebrandt ook Eve, de 10-jarige dochter van Franke, en ook zij is ondervoed. Beide kinderen worden naar het ziekenhuis gebracht. Daar worden bij de jongen ook nog snijwonden vastgesteld die waren ontstaan omdat hij vastgebonden was met een touw.

Aangehouden

Meteen worden hun moeder en diens zakenpartner opgepakt. Twee dagen geleden had Franke nog een video opgenomen in de woning van Hildebrandt, wat voor hen duidelijk maakt dat beide vrouwen op de hoogte waren van “de verwaarlozing, ondervoeding en mishandeling” van de kinderen. Volgens de politie was het verder duidelijk dat het Hildebrandt was die voor de kinderen zorgde - of dat naliet - en in de woning werden bewijsstukken gevonden die overeenkwamen met wat bij de kinderen vastgesteld werd.

Beide vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Tijdelijk vrijkomen na het betalen van een borgsom werd hen niet gegund. Daarvoor was de ernst van de verwondingen bij de kinderen te groot, zo staat in gerechtsdocumenten.

Miljoenen abonnees

In de VS wordt geschokt gereageerd op de zaak. Ruby Franke is immers best een bekend gezicht. Zij was jarenlang het gezicht van de Youtube-show 8 passengers, waarin het leven van de vrouw, haar echtgenoot Kevin Franke en hun zes kinderen gevolgd werd en waarin haar man en zij zich opwierpen als opvoedingscoaches. Op haar toppunt had die show liefst 2,5 miljoen abonnees. Maar de voorbije drie jaar ging het minder goed met het gezin en eerder dit jaar werd de show zelfs helemaal offline gehaald.

Er begonnen ook meer en meer geruchten de ronde te doen over wantoestanden binnen het gezin, dat aangesloten was bij de mormoonse kerk en veel kritiek kreeg om de wel heel harde manier van opvoeden die gehanteerd werd. Zo zei haar oudste zoon Chad in 2020 in een vlogbericht dat hij zeven maanden lang niet in zijn slaapkamer mocht slapen omdat hij een grapje had uitgehaald met zijn kleine broer. Hij moest nu slapen op een weinig comfortabele zitzak in de woonkamer, zo zei hij. Wanneer hij te luid speelde met een van zijn broers, dreigde zijn moeder er ook mee hem geen avondeten te geven.

Het zijn maar twee van de voorbeelden van het korte lontje dat de moeder lijkt te hebben tegenover haar kinderen. Er was meermaals te zien hoe de ouders hun kinderen vernederden, en de kinderen zeiden ook onomwonden dat ze “amper vrienden hebben omdat die nooit goed genoeg bevonden worden door hun ouders”. Ruby vertelde in de shows bijvoorbeeld ook eens over hoe haar dochter, toen 6 jaar, geen lunch mee naar school had gekregen omdat het meisje die de dag voordien was vergeten mee te nemen. Het was de eerste keer dat gespeculeerd werd dat het kind ondervoed werd, en het zou niet de laatste keer zijn.