Zelenski bezoekt bezette gebieden Donetsk en Zaporizja

Hij bracht de hele dag door met soldaten, zei Zelenski in een videoboodschap die maandagavond laat in de trein werd opgenomen.

Zelenski bezocht verschillende eenheden. “Iedereen is sterk. Ik ben trots op hen allemaal.” Over de exacte locaties gaf hij geen informatie. Zelenski wilde een overzicht krijgen van de toestand van de eenheden en de situatie aan het front.

Zelenski kreeg te horen over problemen, zoals de ontoereikende bezetting van sommige gevechtseenheden en het gebrek aan bepaalde soorten munitie. Tijdens de gesprekken werd ook gesproken over de noodzaak van drones en wapens om vijandelijke drones neer te halen, net als over logistieke aspecten. “Onze topprioriteit is om aan hun behoeften te voldoen”, zei de Oekraïense president dinsdagavond op X, het vroegere Twitter.

Eerder waren op zijn Telegram-kanaal video’s te zien waarin de president soldaten eerde met medailles en vlaggen ondertekende. Zelenski bezocht ook legerartsen.

In de regio Zaporizja ontmoette hij de commandanten van de troepen die onlangs de Russische verdediging doorbroken. “Bedankt voor elke stap op weg naar de overwinning voor Oekraïne”, zei Zelenski.

Heroveren

Oekraïne vecht voor zijn onafhankelijkheid met westerse militaire hulp in de oorlog die Rusland op 24 februari 2022 begon. In het tegenoffensief wil Kiev de gebieden Zaporizja, Donetsk, Loehansk en Cherson, waarvan sommige onder controle staan ​​van Moskou, bevrijden van de Russische bezetting. Een ander doel van Oekraïne is het heroveren van het schiereiland de Krim, dat Moskou in 2014 heeft geannexeerd, in strijd met het internationaal recht.

