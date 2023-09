22 jaar cel voor oud-leider Proud Boys, zwaarste straf tot nu toe voor bestorming Capitool

De voormalige leider van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys, Enrique Tarrio, is dinsdag veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor opruiende samenzwering en het leiden van een mislukt complot om de machtsoverdracht van Donald Trump naar Joe Biden te voorkomen. Het is de langste straf die is uitgesproken voor de aanslag op het Capitool in Washington op 6 januari 2021.

In tegenstelling tot de andere verdachten die in mei samen met hem werden veroordeeld, was Enrique Tarrio, tegen wie de aanklager 33 jaar gevangenisstraf had geëist, niet in Washington op die noodlottige dag. Maar rechter Timothy Kelly vond dat “Tarrio de ultieme leider was van de samenzwering” om het parlement te verhinderen de Democraat Joe Biden uit te roepen als winnaar van de presidentsverkiezingen ten koste van de zittende Republikeinse president Donald Trump.

Tarrio werd twee dagen voor de bestorming gearresteerd in Washington voor het verbranden van een Black Lives Matter-spandoek van een kerk in DC en het illegaal meenemen van geweermagazijnen met hoge capaciteit in het district, en hij werd door een rechter bevolen om de stad te verlaten.

Rechter Kelly zei dat Tarrio weliswaar niet aanwezig was op het Capitool tijdens de aanval, maar dat de leider van de Proud Boys “een buitenproportionele invloed had op de gebeurtenissen van die dag”.

Nog Proud Boys in cel

Tarrio koos volgens de aanklagers na zijn arrestatie in januari 2021 Joseph Biggs en Ethan Nordean om de groep in zijn plaats te leiden. Vorige week werd Biggs veroordeeld tot 17 jaar cel, Nordean tot 18 jaar voor hun aandeel in de samenzwering.

Proud Boys-lid Dominic Pezzola kreeg dan weer 10 jaar gevangenisstraf voor onder meer het aanvallen van een politieagent, het stelen van een politieschild en de vernieling van overheidsbezit. Hij sloeg met een schild van de oproerpolitie een ruit in van het parlementsgebouw waardoor de eerste relschoppers het gebouw konden betreden terwijl de Congresleden geëvacueerd werden.

Een jury had in mei geoordeeld dat meerdere Proud Boys-leiders zich schuldig maakten aan een zogeheten ‘seditious conspiracy’, een samenzwering tot opruiing tegen de staat. Tarrio en enkele van zijn medestanders zouden de bestorming op het Capitool door een honderdtal militieleden hebben gecoördineerd. De verdachten zagen zich volgens aanklagers als het “leger” van Trump.

Advocaten van Tarrio stelden dat de Proud Boys als zondebok zijn gebruikt. Zij stelden dat de bestorming van het Capitool geen geplande actie was, maar een onverwachte rel. De relschoppers zouden zijn opgezweept door Trump, die weigerde zijn nederlaag te erkennen en beweerde dat hij door fraude had verloren.