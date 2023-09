First lady Jill Biden heeft corona, president test negatief

De vrouw van de Amerikaanse president, first lady Jill Biden (72), heeft een coronabesmetting opgelopen. President van de VS Joe Biden (80) testte maandagavond negatief. Dat heeft het Witte Huis gemeld.

Voor alle zekerheid worden beiden de komende weken regelmatig getest.

De symptomen van de first lady zijn mild, luidt het. Zij zal voorlopig thuisblijven in het huis van de Bidens in de staat Delaware.

Joe Biden reist donderdag naar de G20-top in India en gaat daarna naar Vietnam.

Zowel Jill als Joe Biden testten in de zomer van 2022 ook al positief op Covid-19. De first lady is dubbel gevaccineerd en kreeg minstens twee boostervaccins, benadrukt Fox News.