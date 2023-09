Aantal kabeldiefstallen bij spoorwegen daalt weer na recordjaar

Na een recordaantal in 2022, ziet netbeheerder Infrabel het aantal kabeldiefstallen bij de spoorwegen dit jaar eindelijk afnemen. Die daling is grotendeels te danken aan acties in samenwerking met de spoorwegpolitie, klinkt het woensdag.

In 2021 en 2022 steeg het aantal kabeldiefstallen 300 procent. Vorig jaar klokte Infrabel af op wel 466 gevallen. Een afgerukte kabel betekent dat een treinspoor onberijdbaar wordt, met vertraagde of geannuleerde treinen tot gevolg. In 2022 betekende dat in totaal 33.169 minuten vertraging, of anderhalf uur per dag. Bovendien kostten de diefstallen Infrabel toen bijna 7 miljoen euro.

Maar de trend is aan het vertragen. Tot nu toe vonden dit jaar 85 kabeldiefstallen plaats, met 11.202 minuten vertraging tot gevolg. Dat is veel minder dan de voorbije jaren in dezelfde periode.

De meeste verdwenen kabels zijn van koper, een metaal dat begin 2022 sterk in waarde steeg. Hoewel de prijs nog steeds hoog is, zijn de diefstallen toch afgenomen.

Daar zitten waarschijnlijk de nachtelijke controleacties van de spoorwegpolitie voor iets tussen, denkt Infrabel. Bovendien heeft Infrabel dit jaar gps-trackers geïnstalleerd, waardoor de ligging van kabels in real time kan worden doorgegeven en verdachten dus snel opgespoord. Er wordt ook gezocht naar alternatieven voor koper.