Oost-Afrikaanse landen verlengen mandaat van hun troepenmacht in Congo

Archiefbeeld: EAC-troepen in Noord-Kivu. — © Xinhua/Alain Uaykani

De leiders van de Oost-Afrikaanse landen hebben dinsdag besloten om het mandaat van hun regionale troepenmacht in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) te verlengen in een poging om vrede te brengen in de regio.