Unieke collectie van oldtimers volledig geveild en verkocht voor 904.900 euro: “Du jamais vu”

Antwerpen, Hoogstraten

Het is gebeurd: alle 45 oldtimers uit de unieke, geheime collectie van Marcel Sprangers uit de Hoogstraatse deelgemeente Minderhout zijn verkocht tijdens een veiling bij veilinghuis Bernaerts in Antwerpen. In totaal gingen de voornamelijk Amerikaanse klassiekers voor meer dan 900.000 euro onder de hamer. Dat ze allemaal tijdens één veiling verkocht werden, is volgens experten ongezien. “Het gaat een leeg gevoel opleveren”, zegt Marcel bij afloop.