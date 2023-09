Zeker twee doden bij overstromingen in Istanboel

Dinsdagavond werd de stad getroffen door stortregen. Straten veranderden in woeste rivieren en auto’s werden weggespoeld door de overstromingen. De burgemeester van Istanboel Ekrem Imamoglu zei dat verschillende mensen uit een stadsbibliotheek in veiligheid waren gebracht nadat er water in het gebouw was gekomen. Hij benadrukte dat Turkije zich moet voorbereiden op meer extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering.

Dinsdag waren in het westen van Turkije, aan de grens met Griekenland en Bulgarije, al twee mensen om het leven gekomen bij de zware overstromingen. De hevige regenval volgt op een droge zomer met hitterecords. Het waterpeil staat op het laagste niveau sinds 2014 in Istanboel.

© AP

© AP

© AFP

© AFP