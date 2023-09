Al Shabab zat op hete kolen om Yannick Carrasco aan te kondigen: bericht verstuurd ruim voor alle documenten getekend waren

Dat onder meer deze foto maandag al wereldkundig werd gemaakt, verraste Atlético wat volgens Marca. Van hun kant waren alle documenten nog niet in orde. Gelukkig kwam alles goed. — © Twitter Al Shabab

Al Shabab zat kennelijk op hete kolen om de transfer van Rode Duivel Yannick Carrasco (30) aan te kondigden. De Saudische club maakte de komst maandag officieel bekend en verraste daarmee Atlético Madrid, zo schijft de Spaanse sportkrant Marca. De definitieve handtekeningen werden immers pas een dag later gezet, dinsdag omstreeks 22 uur.

Hoewel niets de transfer nog in de weg stond, was de overgang administratief nog niet helemaal rond toen Al Shabab aankondigde dat Yannick Carrasco de komende drie jaar voor hen zou voetballen. En in transferdossiers weet je nooit.

Atlético Madrid zelf wachtte daarom tot dinsdagavond om het nieuws bekend te maken, toen de verbrekingsdocumenten van zijn lopende verbintenis helemaal in orde waren. Gelukkig kwam er geen kink in de kabel.

De Rode Duivel nam vrijdag al afscheid van zijn teamgenoten bij Atlético en de medewerkers van de club. Volgens Marca werd er een transfersom van 15 miljoen euro overeengekomen.