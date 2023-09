Vlaams minister Diependaele: “Schrappen van gunstig btw-regime voor sloop en heropbouw is onverantwoord”

Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele is er niet te spreken over te spreken dat het gunstige btw-regime voor slopen en heropbouwen eind dit jaar afloopt. De N-VA-minister verwijt de Vivaldi-regering “onverantwoordelijk beleid” en vreest dat “veel Vlamingen hun project in de koelkast zullen steken” omdat de kosten vanaf 1 januari 2024 fors zullen stijgen.

Wie zijn woning sloopt en heropbouwt, kon enkele jaren genieten van een voordelig btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent. Maar de maatregel - in 2020 ingevoerd om de bouwsector een boost te geven tijdens de coronacrisis - gaat op de schop. Dat staat woensdag te lezen in Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Bij de meerderheidspartijen werd geen consensus gevonden om die te verlengen, bevestigt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De afschaffing is een opdoffer voor mensen met verbouwplannen.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) reageert scherp en spreekt van “onverantwoordelijk beleid”. “Vivaldi heeft de bouwsector jaren in juridische onzekerheid gehouden door geen langetermijnperspectief te geven over deze maatregel”, zegt de N-VA-minister.

Volgens Diependaele rekenden veel Vlamingen op het verlaagde btw-tarief om hun project te realiseren. “Maar de kosten zullen op 1 januari met 15 procent, toenemen. Ik vrees dat veel Vlamingen hun project in de koelkast zullen steken omwille van de betaalbaarheid”, aldus Diependaele.

Diependaele wijst op de inspanningen die langs Vlaamse kant zijn gedaan om investeringen in de renovatie van verouderde gebouwen te stimuleren. “Met deze demarche van de federale regering worden alle Vlaamse inspanningen tenietgedaan”, klinkt het.

“Net nu bouwen en lenen voor een eigen woning duurder wordt geeft de federale overheid het nekschot voor de bouwplannen van vele Vlamingen. De bouwsector zal deze beslissing van minister Van Peteghem zeker voelen”, aldus de N-VA-minister.