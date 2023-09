Hoe één fake tweet over ebola-uitbraak op Burning Man leidde tot lawine aan complottheorieën

Het evenement, dat doorging in het woestijngebied Black Rock Desert in de Amerikaanse staat Nevada, werd afgelopen weekend geplaagd door hevige regenval, waardoor het terrein veranderde in een modderpoel. Als gevolg daarvan konden er geen auto’s naartoe of weg en zaten tienduizenden mensen dagenlang vast. Na het opdrogen van de modder werd de enige toegangsweg heropend en konden de festivalgangers eindelijk vertrekken.

Het magazine Forbes schrijft dat tijdens het weekend een geruchtenmolen op volle snelheid is gaan draaien nadat twee gebruikers van X een screenshot hadden getweet van een zogenaamd bericht van de nationale Amerikaanse gezondheidsdienst CDC dat melding maakt van een geval van ebola op het festival. Al snel circuleerden allerlei valse gezondheidsadviezen en complottheorieën op TikTok en X.

Een ander fake bericht op X maakte melding van een “privéjet van Burning Man die op de internationale luchthaven van Los Angeles in quarantaine wordt geplaatst op de landingsbaan, terwijl de luchthaven wordt geëvacueerd”. Op bijgevoegde videobeelden zou de evacuatie te zien zijn, maar al snel bleek er niets van aan te zijn.

Burning Man begint elk jaar op de laatste maandag van augustus en loopt tot en met de eerste maandag van september. Het festival eindigde een dag later dan voorzien met het verbranden van de Burning Man, een grote houten sculptuur van een man waarnaar het evenement vernoemd is.