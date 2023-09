Honderden mensen brengen nacht door op Griekse veerboot omdat haven onder water staat: onweer en stortregens blijven land teisteren

Onweersbuien met zware regenval hebben het centrum van Griekenland dinsdagnacht verder geteisterd. Terwijl de situatie op de Sporaden-eilanden Skiathos, Skopelos en Alonnisos iets beter is, bleef de storm Daniel woeden in de regio Thessalië.

De Griekse Civiele Bescherming stelde een rijverbod in enkele gemeenten in Thessalië in omdat veel wegen overstroomd, geblokkeerd en afgesloten zijn.

Honderden mensen hebben de nacht ook doorgebracht op zee, op de veerboot Superstar voor de kust van de havenstand Volos. Volgens Griekse media had de havenpolitie de veerboot verboden om aan te meren, omdat de haven onder water stond en de verkeerssituatie in de stad moeilijk was.

Ook op de luchthaven van Skiathos hebben honderden mensen de nacht moeten doorbrengen omdat er geen vliegverkeer mogelijk was. Een woordvoerder kon niet zeggen wanneer de luchthaven opnieuw operationeel zal zijn. “Er zijn ongelooflijke hoeveelheden water naar beneden gekomen, de toegangswegen zijn afgesloten,” zei hij.

De Griekse weerdienst EMY waarschuwt woensdag opnieuw voor zware regenval, storm en een groot aantal bliksems. De regio Thessalië, de Sporaden, het eiland Euboea, het oosten en zuiden van het schiereiland Peloponnesos, maar ook regio’s in het noorden van het land in de buurt van de havenstad Thessaloniki worden getroffen.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© REUTERS