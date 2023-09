Stookolie bestellen wordt pak duurder

De maximumprijs voor een bestelling van minstens 2.000 liter gasolieverwarming 50S stijgt donderdag met 3,35 cent per liter tot 1,0712 euro, zo blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. Het is van januari geleden dat huisbrandolie nog zo duur was.

Op enkele maanden tijd werd een bestelling stookolie een pak duurder. Voor 2.000 liter betaal je vandaag maximaal 2.142,4 euro. Begin mei was zo’n bestelling meer dan 600 euro goedkoper.