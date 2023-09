1,5 ton illegale geneesmiddelen in beslag genomen op Brussels Airport: “Eén van grootste inbeslagnames in EU van afgelopen jaren”

Op Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport, is midden juli 1.500 kilogram aan illegale geneesmiddelen in beslag genomen. “Dit is een van de grootste inbeslagnames in de Europese Unie van de afgelopen jaren”, meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

De illegale geneesmiddelen werden ontdekt in een lading lijnzaad tijdens een controle van de douane en het FAGG. “Het ging uiteindelijk om meer dan 1,5 ton geneesmiddelen, of meer dan 1,6 miljoen tabletten”, klinkt het in een persbericht.

De niet-conforme geneesmiddelen bevatten actieve bestanddelen als sildnafil (een erectiestimulerend middel dat gevaarlijk kan zijn voor mensen met onderliggende gezondheidsproblemen) of pregabaline (een geneesmiddel dat wordt gebruikt als anti-epilepticum, maar dat ook vaak opduikt in illegale kringen omdat het de effecten van illegale geneesmiddelen – met name opioïden – versterkt).

Het FAGG wijst erop dat het gebruik van illegale geneesmiddelen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het bemoeilijkt ook medische behandelingen. De speciale onderzoekseenheid van het agentschap is een onderzoek gestart.