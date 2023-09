Tweede persoon overleden na doortocht van storm Daniel in Griekenland, ook drie doden in Bulgarije

In Griekenland is een tweede persoon om het leven gekomen bij de doortocht van storm Daniel. Dat meldt de publieke omroep ERT. De brandweer trof het lichaam van een oudere vrouw aan in het dorp Paltsi aan de berg Pelion, ten oosten van de centraal gelegen havenstad Volos.

Dinsdag kwam nog een veehouder om het leven door een instortende muur. Een persoon is nog vermist. Verschillende dorpen die getroffen werden door het noodweer kunnen niet bereikt worden wegens aardverschuivingen. Sommigen van hen hebben geen elektriciteit, geen telefoonverbinding en geen internet.

Het gaat om de zwaarste overstroming sinds het begin van de metingen in het land. Er viel een recordneerslag in de stad Zagora, ten noordoosten van Volos. Daar viel een equivalent van 754 ton regen per 1.000 vierkante meter, meldt het Griekse meteorologisch agentschap EMY.

Honderden mensen hebben de nacht doorgebracht op zee op de veerboot Superstar voor de kust van de havenstand Volos. Volgens de Griekse media had de havenpolitie de veerboot verboden aan te meren omdat de haven onder water stond en de verkeerssituatie in de stad moeilijk was.

© EPA-EFE

Ook drie doden na noodweer in Bulgarije

De zware regenval teistert ook de Bulgaarse kust van de Zwarte Zee, en heeft ook daar al zeker drie mensenlevens geëist. Duizenden toeristen zijn ook getroffen, melden de plaatselijke autoriteiten woensdag.

Een 61-jarige arbeider verdronk dinsdag, en een andere man werd woensdag gespot met een drone en niet veel later geborgen, laat het hoofd van de regionale politie, Emil Pavlov, weten. Er werd ook een vrouw meegesleurd door het water, maar op dit moment is niet duidelijk of zij een van de twee vermiste vrouwen is. Naar de voorzitter van een regionale rechtbank en haar dochter wordt momenteel gezocht. Hun auto werd verzwolgen door een rivier toen ze een brug overstaken die instortte.

Het weer werd dinsdag plots veel slechter, wat leidde tot paniek bij de vele vakantiegangers die genoten van een verlengd weekend in deze zuidoostelijke regio van het land. Langs de kustlijn, tot aan de grens met Turkije, zijn wegen onderbroken, auto’s en caravans omgeslagen en huizen en campings overstroomd. Op 24 uur tijd is meer dan een maand aan regen gevallen, wat sinds 1994 nooit meer gebeurd was.

Minister van Toerisme Zaritsa Dinkova, die ter plaatse kwam, zegt dat ruim 4.000 mensen getroffen werden. De hulpdiensten ondervinden moeilijkheden om hen te evacueren. De kust van de Zwarte Zee krijgt zelden te maken met overstromingen, maar ook Bulgarije wordt, door de klimaatverandering, alsmaar meer geconfronteerd met extreem weer. Minister van Milieu Julian Popov waarschuwde op tv voor het gevaar dat “de slechte infrastructuur en het te grote aantal gebouwen langs de kust” kan betekenen.