IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Succes gewenst vanuit Saudi-Arabië, santé met Dawyndt’s blondje en het geslacht Allijns scoort bij WS Lauwe

Na zowat vier maanden waren we bijna vergeten hoe plezant het ook in provinciale wel is. Na één speeldag hebben we echter de smaak alweer te pakken en hopelijk geldt dat ook voor u na het lezen van deze rubriek, die ook dit seizoen weer wekelijks vaste kost wordt.

1. Stralende gezichten

Na de allerlaatste speeldag heeft iedereen er even genoeg van, maar in juli begint het overal weer te kriebelen en eenmaal september staan ze overal te popelen om weer van start te gaan. Legio waren de posts op de diverse sociale media van fotootjes uit de kleedkamer met overwegend juichende en stralende gezichten na de eerste overwinning. En uiteraard zijn ook de eerste pinten en zelfs bakken bier nooit ver weg.

2. Peter, coach, we zijn je niet vergeten

In november zal het een jaar geleden zijn dat Peter Devos ons ontvallen is. De gewezen coach van onder andere Izegem, Wetteren, Westhoek en Gullegem leeft nog voort in vele voetbalharten. Zeker in die van zijn gewezen assistenten. Nick Bonte en Nico Vandecaveye hielden eraan om hun vriend en T1 een gelukkige verjaardag te wensen. Zij zijn Peter nog niet vergeten. Een mooi gebaar.

Voetballend West-Vlaanderen is de betreurde Peter Devos nog niet vergeten. — © VDB

3. De zee neemt, maar de zee geeft vooral

FA Nieuwpoort miste op een haartje de promotie vorig seizoen en haalde met Lieven Verkindere een nieuwe trainer. Verkindere, was dat niet de coach van Oostnieuwkerke, Passendale en Westrozebeke? Klopt, werknemer van Sadef ook, maar samen met zijn vrouw geraakte hij verknocht aan de kust. Het koppel verkocht zijn woonst in Oostnieuwkerke en vestigde zich definitief in Nieuwpoort. En net op dat moment was FAN op zoek naar een trainer. Verkindere kwam als geroepen en beide partijen vonden mekaar snel. De zee geeft hier vooral, in dit geval ook energie, want op de openingsspeeldag won FAN direct met 6-1. De start niet gemist, dus.

Lieven Verkindere vestigde zich aan zee en leidde zijn nieuwe ploeg FA Nieuwpoort meteen naar de zege.

4. Goed begonnen, half gewonnen

Goed begonnen is half gewonnen, wil het spreekwoord. Zo denken ze er ook over in Dadizele. De fusie met Roeselare was geen succes en dus gingen ze weer solo en terug naar de roots, naar Daisel dus. En de club herleeft, getuide de 0-4-zege in de eerste competitiewedstrijd ooit van FC Dadizele Sport. Er werd dus meteen geschiedenis geschreven en wie weet wat er nog allemaal volgt.

FC Dadizele Sport, het nieuwe Daisel, schreef meteen geschiedenis door z’n eerste competitiewedstrijd met 0-4 te winnen. — © VDB

5. Met de fiets is het ook plezant

Ze haalden al vaker deze rubriek. Marlies Delva, Kevin Marchi en huisvriend Ronny zijn diehard fans van Cercle Brugge, maar ook van Daring Brugge en trainer Preben Verbandt. Daring opende als nieuwkomer in tweede provinciale A met een match in Heist en dus reed het trio per fiets naar de Knokse deelgemeente, waar ze hun team met 2-4 zagen winnen. Hoe ze dan weer in Brugge geraakt zijn, is minder duidelijk.

6. Meelopen op het veld

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die van de jonge spelertjes van KVK Westhoek hing vorige lente aan een zijden draadje, maar finaal kwam het goed en dus mochten de U7 afgelopen zondag fier mee oplopen met de spelers van de eerste ploeg. Er is ook in de Westhoek dus nog hoop en de toekomst lijkt verzekerd.

7. Succes vanuit Saudi-Arabië

Yves Vanderhaeghe, Gino Caen en Wesley Deschacht vormen nu de staf van tweedeklasser Al Faisaly in Saudi-Arabië. Daardoor moest Deschacht afhaken als trainer van Snaaskerke, want het is toch een beetje ver om over en weer te vliegen. Hij is zijn ex-ploeg echter nog niet vergeten en stuurde zondag voor de openingsmatch tegen De Haan (2-2) een berichtje de wereld in met de woorden ‘Succes hè straks, gasten’.

8. Het geslacht Allijns

Wie in Zuid-West-Vlaanderen de naam Allijns uitspreekt, denkt aan voetbal. Aan KV Kortrijk en natuurlijk ook aan WS Lauwe. Joseph geniet bekendheid als ex-voorzitter van de Veekaa, zoon Wouter is sportschepen aan de Leie en andere zoon Maarten is bestuurder bij eersteprovincialer WS Lauwe. De nieuwe B-ploeg van White Star schreef afgelopen weekend geschiedenis door meteen met liefst 0-17 van Passendale te winnen. Ene Arne Allijns, zoon van Steven, de broer van Joseph en zelf ex-speler van White Star en KVK, scoorde liefst vijf keer. “Arne kan nu al mee in de eerste ploeg in eerste provinciale”, denkt neef Maarten.

9. Glorietijd

Yentl Neuvroen kreeg zijn opleiding bij KV Oostende, maar maakte nadien vooral de opmars en glorietijd van FC Knokke mee. Kampioen in eerste nationale, maar ook onderdeel van de stunt op Sclessin toen warempel het Standard van Michel Preud’homme werd geklopt. Nu hoopt Neuvroen op een nieuwe titel, maar dan in derde provinciale met Eernegem. Ze misten alvast de start niet met een knappe 0-3-zege in de derby op Ichtegem. Kan hij helpen om ook in Eernegem de glorietijd te doen herleven? De mensen van het bestuur verbroederden voor de match alvast en hadden het meteen over de match van het jaar.

10. Drie keer meer spelen

Gedaan met jaarlijks het gras opnieuw inzaaien, met modderpoelen in de winter en met was die je niet meer proper krijgt. Leve het kunstgras, hoewel niet iedereen fan is. Wel in Brugge, waar sportschepen Franky Demon voor een kunstgrasveld zorgde voor het puur met jeugd spelend JVV Sint-Andries, een club met ruim 200 leden. Voor Demon is de rekening vlug gemaakt. Zo kan JVV drie keer meer spelen op zijn veld, rekende hij uit.

11. Verloren voorwerpen

Het draait niet altijd om voetbal alleen. Clubs hebben ook een sociale rol te vervullen en nog veel meer. KSV Loppem plaatste op zijn Facebook-pagina de foto van een op Loppem Kermis verloren voorwerp en bij Kuurne waren ze op zoek naar de fiets van jeugdspelertje Schietgat die tijdens zijn training met de U13 werd gestolen.

12. Santé met Dawyndt’s blondje

Trainer Marc Dawyndt won met de A-ploeg van KV Koksijde Oostduinkerke in vierde provinciale, terwijl ook de nieuwe B-ploeg met winst aan het seizoen begon. Dan mag een trainer al eens zijn eigen bier drinken, in zijn geval een Dawyndt’s blondje. Santé.

Twee keer drie puntjes en één keer een blondje voor KVKO-coach Marc Dawyndt.

13. De beste schutter van West-Vlaanderen

De jacht op de West-Vlaamse topschutterstitel van Jordy Timperman is geopend. Onze laureaat van vorig seizoen debuteerde met zijn nieuwe club Ichtegem, maar zijn kanon bleef stil.

Arne Allijns van WS Lauwe B greep meteen de koppositie met een vijfklapper, Iony Sabbe van KM Torhout B volgt met vier goals op de tweede plaats. Nieuwkomer Gilles Garrevoet pakte meteen uit met een hattrick bij Zwevegem Sport en ook Koami Gavi (WS Lauwe B), Maksym Levchenko (WS Lauwe B), Laurens Vanheuverbeke (Sint-Joris Sportief), Toby Bossaert (KVKO A), Cedric Devloo (Merkem Sport) en Robby Slabbinck ( FA Nieuwpoort) scoorden elk drie keer. Jani Goethals van Blauwvoet Otegem lukte zelfs een loepzuivere hattrick in amper 24 minuten.

Nog opvallend: Komen scoorde zes keer, maar won slechts met 2-4 op Moorsele. Tchagam Weubaguela vond twee keer de weg naar … zijn eigen goal. Sorry José-Aimé, maar als je wilt dat ze meetellen voor ons klassement van beste schutter van West-Vlaanderen, zal je ze aan de overkant moeten maken.

José-Aimé Tchagam Weubaguela (archiefbeeld). — © VDB / Bart Vandenbroucke

5 goals: Arne Allijns (WS Lauwe B)

4 goals: Iony Sabbe (KM Torhout B)

3 goals: Koami Gavi (WS Lauwe B), Maksym Levchenko (WS Lauwe B), Laurens Vanheuverbeke (Sint-Joris Sportief), Toby Bossaert (KVKO A), Robby Slabbinck (FA Nieuwpoort), Jani Goethals (Blauwvoet Otegem), Cedric Devloo (Merkem Sport), Gilles Garrevoet (Zwevegem Sport)

14. Om deze week naar uit te kijken

De terugkeer van Christ Vandevijvere met Westrozebeke naar Diksmuide, natuurlijk. Wie zijn verhaal leest, begrijpt meteen dat zijn vertrek er niet zonder slag of stoot verliep.

Bredene verloor op de eerste speeldag in Westrozebeke en wil zich nu herpakken ten koste van Boezinge, net als de kustploeg titelkandidaat en nu al op scherp: 7-1 tegen Oostnieuwkerke. Kan de ploeg van een boze Romain Haghedooren zich herpakken in de derby tegen Rumbeke?

Wie vrijdag een avondje vrij heeft, kan in Moen terecht, waar speeldag 2 op gang wordt getrokken tegen WS Lauwe. In 2A kan Koekelare-Houthulst leuk worden. In 2B mag Davignio Claerhout met Lendelede al snel op bezoek bij zijn ex-ploeg Club Roeselare.

In 3A is de Ieperse derby Elverdinge - Voormezele een aanrader, terwijl in 3B meteen de topper Loppem - Ruddervoorde op het programma staat. In 3C hoopt Mickey Seys (SV Kortrijk) op een basisplaats tegen zijn ex-ploeg Stasegem na zijn doelpunt bij zijn invalbeurt in de openingsmatch tegen Emelgem-Kachtem.

In 4A is er de derby Adinkerke - De Panne, in 4B het burenduel Beernem B - Sint-Joris. In 4C willen de ‘nieuwe’ ploegen Deerlijk Sport en Jong Anzegem hun eerste zege bevestigen. En hoe herstelt Passendale (4D) zich van de 0-17-pandoering? Slikt de rode lantaarn opnieuw een karton goals?

