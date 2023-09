Waarom Remco Evenepoel enkele uren voor de tijdrit nog een pizza op de bus meenam

Het was een opvallend beeld in de Vuelta gisteren: een drietal uur voor Remco Evenepoel aan de start van de belangrijke tijdrit werd verwacht, nam hij een pizzadoos aan van een van zijn verzorgers. Journalisten keken hun ogen uit, maar juist dat was de bedoeling.

Pizza en topsport, het lijkt niet echt een logische combinatie. Toch prijkt Evenepoel sinds enkele weken overal in Vlaanderen op nieuwe reclameaffiches van Pizza Hut, de fastfoodketen waar hij al twee jaar het gezicht van is. En dinsdag zagen we hem in de Vuelta met een pizzadoos op de bus stappen, vlak na de verkenning van de tijdrit. En dat voor een renner die bekendstaat om zijn beroepsernst, werkijver en opoffering.

Enkele uren later kwam hij, na een maximale inspanning van welgeteld 27 minuten en 55 seconden, over de meet. De kersverse wereldkampioen tijdrijden deed daarmee een goede zaak in het klassement, maar moest wel de Italiaan Filippo Ganna voor zich dulden in de daguitslag.

(lees voort onder foto)

Achteraf gaf Evenepoel toe dat hij “niet zijn beste dag” had. Lag de pizza nog op zijn maag? Nee, hoor. Onze man ter plaatse, Hugo Coorevits, bevestigt dat het ging om een grap. Evenepoel wilde de journalisten op het verkeerde been zetten, klinkt het. Vijf minuten nadat de beelden werden geschoten, zette hij de ongeopende doos alweer braaf op de stapel die bedoeld was voor het personeel.

Wat moet je wel eten voor een inspanning?

Want, voor wie er nog zou aan twijfelen: pizza eten voor een maximale inspanning is geen goed idee. Zo bevestigt topsportcoach Paul Van Den Bosch: “In pizza zitten veel vetstoffen. En dat is niet wat je wil hebben voor een tijdrit. Enerzijds omdat die vetstoffen moeilijk verteerd worden, iets wat energie vraagt van je lichaam. En anderzijds omdat vetstoffen niet de energie geven die je nodig hebt tijdens zo’n korte maximale inspanning.”

Wat Evenepoel dan wel eet voor een wedstrijd? “Normaal gezien wordt er meer dan twee uur voordien een koolhydraatrijke maaltijd genuttigd met weinig of geen vetten. Denk aan pasta, brood of rijst”, zegt Van Den Bosch. “Die zorgen voor de nodige energie in je spieren. Belangrijk is daarbij dat het gaat om lichtverteerbare koolhydraten, met weinig vezels. Witte pasta en wit brood, in plaats van de donkere varianten dus.”

De laatste twee uur voor de wedstrijd blijven sporters het best nuchter. “Op een eventuele sportdrank of energiegelletje vlak voor de wedstrijd na dan”, voegt Van Den Bosch er nog aan toe. “Te veel suikers tijdens de laatste 2 uur kunnen de renner, ten gevolge van een insulinereactie, een energiedip geven, dus dat wil je absoluut vermijden.”