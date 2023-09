Politie pakt gewapende man op die zich in woning verschanst

Merendree

Een man, die naar verluidt gewapend zou zijn, heeft zich woensdagnamiddag verschanst in een woning aan de Olmweg in Merendree bij Deinze. Speciale interventie-eenheden van de politie kwamen ter plaatse en sloten de buurt af. Na vier uur onderhandelen gaf de man zich over en kon hij ingerekend worden.