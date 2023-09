Minstens 16 doden, onder wie een kind, en 31 gewonden na raketaanval op markt in Oekraïne

Een Russische raket is op een markt in het Oost-Oekraïense Kostjantynivka, in de regio Donetsk, terechtgekomen en heeft het leven gekost aan minstens 16 personen. Eén van hen was een kind. Minstens 31 anderen raakten gewond. Dat meldt de Oekraïense premier Denis Shmihal en wordt bevestigd door president Volodimir Zelenski.

De schade is bijzonder groot. Onder meer twintig winkels, elektriciteitskabels, een kantoorgebouw en een appartementsgebouw liepen wat tot veel schade op, zo blijkt uit beelden die ter plaatse gemaakt zijn. Het parket heft het over 16 dodelijke slachtoffers, onder wie één kind, en 31 gewonden. De verwachting is dat die aantallen in de komende uren nog zullen stijgen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski benadrukt dat de slachtoffers mensen waren “die niets verkeerd aan het doen waren”. De dodentol zou volgens hem nog kunnen oplopen. “De Russische soldaten zijn terroristen die niet vergeven zullen worden en niet met rust gelaten zullen worden”, schreef Zelenski nog op Telegram. “Hier gaat zeker wraak voor komen. Het Russische kwaad moet zo snel mogelijk verslagen worden.”

(Lees eronder verder)

Op andere beelden op sociale media is te zien hoe toegesnelde reddingswerkers tussen het puin op zoek zijn naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste raketaanvallen die de voorbije maanden uitgevoerd is tijdens de oorlog.

Net op dit moment is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken op bezoek in Kiev. Volgens veel internationale waarnemers heeft de timing van de Russische aanval daarmee te maken en is het niet toevallig dat dit net nu gebeurt.

