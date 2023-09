Onderzoek afgerond naar helikoptercrash van Leicester-baas: “Vier inzittenden overleefden de crash en stierven bij brand achteraf”

Vijf jaar na de helikoptercrash op 27 oktober 2018, waarin de clubeigenaar van Leicester om het leven kwam samen met vier anderen, zijn de conclusies over het onderzoek afgerond. Een mechanisch defect was de oorzaak, zo luidt het.

In meerdere Engelse media staan de conclusies te lezen van het onderzoek van de Air Accidents Investigation Branch (AAIB) naar de dood van Vichai Srivaddhanaprabha, drie andere passagiers en de helikopterpiloot. Vichai was de rijke geldschieter van Leicester City, die de Premier League club in 2016 verrassend aan de landstitel hielp.

Vichai Srivaddhanaprabha kreeg een standbeeld nabij het stadion van Leicester. — © AP

Een versleten kogellager in de staartrotor zou ertoe geleid hebben dat de helikopter oncontroleerbaar werd na het opstijgen vanuit het King Power Stadium na de Premier League-wedstrijd tegen West-Ham. Geruchten over een botsing met een drone of een fout van de piloot kunnen dus de vuilnisbak in. De kogellager moest pas na 400 vlieguren geïnspecteerd worden, terwijl er nog maar 331 op de teller stonden. Ook daar is geen menselijke fout gemaakt.

Opmerkelijk is dat vier van de vijf inzittenden nog zouden hebben geleefd nadat de helikopter was gecrasht. Zij zouden zijn omgekomen toen de heli kort nadien vuur vatte.

De helikopter landde op het voetbalveld van Leicester om Vichai op te halen, maar kort na het opstijgen maakte de helikopter een scherpe bocht naar rechts en begon hij te spinnen.

Eric Swaffer, een ervaren piloot, handelde correct door het landingsgestel nog in te trekken om de impact op te vangen, maar door gelekte brandstof vloog de helikopter toen hij op de grond lag, vrij snel in lichterlaaie. Alle hulp voor de vijf inzittenden kwam te laat.

Met de inbreng van Vichai, uiterst links, werd Leicester in 2016 Engels landskampioen. — © REUTERS

