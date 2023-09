Voetbalster Jenni Hermoso dient nu ook officieel klacht in tegen de ongewenste kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales

Voetbalster Jenni Hermoso heeft nu ook officieel een klacht ingediend bij het Spaans Openbaar Ministerie tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales, die haar na het behalen van de wereldtitel ongevraagd op de mond kuste. Daardoor zal nu klacht ingediend worden bij het Spaanse gerecht, dat moet bepalen of er sprake is van aanranding. Daar kan Rubiales vervolgens voor veroordeeld worden.

Volgens het Spaanse El Mundo was het het Spaanse Openbaar Ministerie zelf dat eind vorige maand al een onderzoek geopend had naar de handelingen van Rubiales. Op hun uitnodiging heeft Hermoso zich intussen gemeld om te getuigen dat de kus wel degelijk zonder toestemming gebeurd was. Daardoor riskeert Rubiales nu indien hij veroordeeld zou worden een fikse boete tot - in theorie - zelfs een gevangenisstraf.

Dinsdag had de Spaanse bond zich ook al openlijk verontschuldigd bij de hele voetbalwereld voor het gedrag van hun voorzitter, terwijl de mannelijke internationals een verklaring voorlazen waarin ze “het onaanvaardbare gedrag” van Rubiales afkeurden. Ook bondscoach Jorge Vilda, die Spanje naar de wereldtitel leidde maar al applaudisserend in beeld kwam toen Rubiales zei dat hij niet zou opstappen voor zijn kus aan Hermoso, werd ontslagen.

Jorge Vilda. — © AP

“Ik zal elke kritiek in sport aanvaarden, maar persoonlijk vind ik het niet fair”, reageerde hij woensdag in een interview met radiozender Cadena Ser. “Ik kreeg als uitleg dat het om een ‘structurele verandering’ ging. (...) Ik zou nooit applaudisseren voor machogedrag”, verzekerde hij. “Na zeventien jaar in het vrouwenvoetbal, na alles wat ik heb bereikt, nadat ik alles heb gegeven (...) heb ik een gerust geweten omdat ik weet dat ik elke dag 100 procent heb gegeven.”

Na het kusincident had het grootste deel van de staf rond Vilda ontslag genomen uit solidariteit met Hermoso, maar de coach zelf bleef op post. Intussen is Montsé Tomé, voormalig speelster van FC Barcelona, aangeduid als vervanger.