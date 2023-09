Je krijgt het drie keer per jaar, en toch bestaat er geen pil tegen: Steven Van Gucht over “een van de duurste infectieziekten van allemaal”

Een volwassen mens krijgt elk jaar gemiddeld twee of drie keer een verkoudheid. Een kind zelfs zes tot acht keer. Vervelend gesnotter, maar het is ook niet meer dan dat. Of wel? Steven Van Gucht (47) van Sciensano, sinds de corona-pandemie ’s lands bekendste viroloog, houdt niet van overdrijven, maar wijst er toch op dat de ene verkoudheid niet de andere is.