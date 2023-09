DE INSIDER. VRT interviewt dode koningen in nieuw programma, maar kan dat zomaar? “Natuurlijk beïnvloedt dit ons beeld van het koningshuis”

Het VRT-programma ‘Interview met de geschiedenis’ haalde maandag uit het niets meer dan 800.000 live kijkers. Veel meer dan dat traditionele kijkcijferkanon van de concurrentie, ‘Blind getrouwd’ (VTM). Het programma valt dan ook op door zijn format: een mengvorm van fictie en realiteit. “Natuurlijk beïnvloedt dit ons beeld van het koningshuis. Maar de vraag is: wat is het best? Dit of een dramaserie als ‘The Crown’?”