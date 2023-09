Uiterst gewelddadige overvaller gearresteerd in Molenbeek

De man Y. (19 jaar) was eerder opgepakt omdat hij een aantal extreem gewelddadige overvallen had gepleegd. De onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden maar omdat hij die schond ging de politie naar hem thuis in het Brusselse om hem opnieuw op te pakken. Vrijdag was dat.

Die interventie mislukte en Y. kon over de daken ontsnappen. Zaterdag werd hij dan gespot in een taxi Molenbeek ter hoogte van de Gentsesteenweg. Een speciale eenheid van de Ant-Overvalbrigade slaagde er uiteindelijk in om de man uit de wagen te halen en te arresteren. Omstaanders filmden het gebeuren.