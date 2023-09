Terreurverdachte ontsnapt uit Londense gevangenis

Een Britse soldaat die ervan beschuldigd wordt nepbommen op een militaire basis geplaatst te hebben, is woensdagochtend ontsnapt uit de gevangenis van Wandsworth, in Londen. De politie zet de grote middelen in om de 21-jarige op te sporen. Volgens Britse media slaagde Daniel Abed Khalife erin te ontsnappen door zich vast te klampen aan een bestelbus.