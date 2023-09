Zeno Debast kon naar PSV, maar bleef bij Anderlecht: “Er is inderdaad contact geweest”

Zeno Debast (19) is nog altijd een speler van Anderlecht. Er hing een transfer naar PSV in de lucht, maar dat is er niet van gekomen.

“Er is inderdaad contact geweest”, aldus de verdediger. “Maar de drie partijen moeten akkoord gaan en dat is niet gebeurd. Nu PSV zich kwalificeerde voor de Champions League, was dat mooi geweest. Misschien was het wel het moment om de stap te zetten, maar dat hangt ook af van het project, van de club, van alles. Het moest voor mij de ideale stap zijn. De vraagprijs van 15 miljoen euro? Die prijs heb ik niet gemaakt. Dat ik bij Anderlecht ben gebleven, vind ik geen stap achteruit. Ik kan aan de zijde van Jan Vertonghen nog veel progressie maken.”

Debast heeft ook geen garantie gekregen dat hij op het einde van dit seizoen mag vertrekken.