“China verbiedt ambtenaren iPhone te gebruiken voor werk”

De afgelopen weken zouden ambtenaren van hun leidinggevenden via chatgroepen of in vergaderingen zijn ingelicht over het verbod. Het is niet direct duidelijk hoever de beperkingen precies reiken. Volgens The Wall Street Journal hebben medewerkers van “enkele” centrale toezichthoudende instanties ook te horen gekregen dat smartphones van buitenlandse makelij verboden zijn.

Apple en het belangrijkste voorlichtingsorgaan van de Volksrepubliek hebben niet direct gereageerd op vragen van de Amerikaanse krant.

De regering in Peking legde bepaalde ambtenaren al eerder beperkingen op voor het gebruik van de iPhone. Nu geldt een breder verbod op het gebruik van de telefoon.

Spanningen

China neemt de maatregel te midden van oplopende spanningen met de Verenigde Staten en andere westerse landen. De Amerikaanse regering probeert het Aziatische land steeds meer af te knijpen van de geavanceerdste chiptechnologie.

Ondertussen probeert China al jarenlang minder afhankelijk te worden van westerse technologie. Tegelijkertijd kan het verbod op iPhones voor ambtenaren gezien worden als vergelding voor vergelijkbare beperkingen in de Verenigde Staten voor het gebruik van smartphones van het Chinese Huawei en de filmpjesapp TikTok, die een Chinees moederbedrijf heeft.

Apple is in China marktleider in het duurdere segment voor smartphones. Volgens analisten heeft het verbod geen grote invloed op de verkopen in het land. China is Apples belangrijkste internationale afzetmarkt. IPhones zijn zowel in de private als de overheidssector populair.