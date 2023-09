Bpost heeft nieuwe CEO beet: Elia-CEO Chris Peeters gaat postbedrijf leiden

Sinds het vertrek van Dirk Tirez in december 2022 werd Bpost geleid door interim-CEO Philippe Dartienne. Tirez verdween nadat mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling aan het licht waren gekomen. Sindsdien werd gezocht naar een nieuwe CEO. Eerst werd een duidelijk profiel geschetst van de gezocht personen, met als doel te leren uit de fouten van het verleden.

Uit die maandenlange zoektocht kwam de 56-jarige Chris Peeters, tot nu de CEO van netbeheerder Elia, als meest geschikte kandidaat naar voren. Hij is aangesteld voor een periode van zes jaar, en stopt op 30 oktober bij Elia. Tot dan blijft Dartienne de honneurs waarnemen bij Bpost.

Trots

De nieuwe CEO, die in het Limburgse Zonhoven woont, zegt trots te zijn op zijn nieuwe functie. “Na acht intensieve jaren zit Elia Group op koers voor een succesvolle energietransitie en toekomst. De tijd is rijp voor een nieuwe fase in mijn carrière.” Bij Bpost zegt hij de leiding te zullen nemen “in een sector die me sterk interesseert en die ingrijpende veranderingen doormaakt in een snel veranderende internationale context”.

“De aanstelling van Chris Peeters als nieuwe CEO maakt me trots en geeft me veel vertrouwen voor de toekomst”, zegt Audrey Hanard, voorzitter van de raad van bestuur van het postbedrijf. “Samen met de raad van bestuur ben ik ervan overtuigd dat Chris volledig beantwoordt aan de vereisten van het profiel en dat hij met zijn ervaring, competenties en visie over solide troeven beschikt om Bpostgroup te leiden en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

De raad van bestuur van Elia zegt Peeters “uitdrukkelijk te willen bedanken voor zijn leiderschap de voorbije 8 jaar”. “Met zijn strategische visie heeft hij Elia Group omgevormd tot een internationale energiegroep die actief deelneemt aan de versnelling van de energietransitie.”

De Sutter opgetogen

Ook federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) reageert opgetogen. “Zijn imposante cv straalt het vertrouwen uit dat nodig is om Bpost richting rustiger vaarwater te loodsen”, zegt zij. “Bpost zit in volle transformatie. Peeters heeft de deskundigheid en ervaring om het bedrijf te laten groeien in het digitale tijdperk zonder duurzaamheid en tewerkstelling uit het oog te verliezen. Dat is nodig want we sturen steeds minder brieven naar elkaar, maar krijgen wel steeds meer pakjes thuis.”

De minister vindt ook dat Peeters weet wat het is om verschillende stakeholders op één lijn te krijgen. “Onze postbodes en alle andere Bpost-medewerkers krijgen een CEO met een inzicht in de Belgische en internationale context. Een van zijn eerste taken is om rond de tafel te zitten met die medewerkers en hun vertegenwoordigers.”