Dan toch op weg naar hittegolf? David Dehenauw: “Het zou de eerste ooit zijn in september”

In Ukkel werd woensdag een nieuw dagrecord opgetekend: met 30,1 graden was het de warmste 6 september ooit. Nu we voor de tweede dag op een rij boven de 30 graden gaan, komt een hittegolf dichterbij. “Het zou de eerste ooit zijn in september”, zegt KMI-weerman David Dehenauw.

Nog even herhalen: van een hittegolf wordt gesproken als het vijf dagen na elkaar warmer is dan 25 graden en het minstens drie van die vijf dagen warmer is dan 30 graden. We zijn nu meer dan halfweg om dat te halen. Maandag gingen we boven de 25 graden in Ukkel, dinsdag was het er 30,9 graden en vandaag 30,1 graden. Nog één dag boven de 30 graden en één boven de 25 en de eerste hittegolf ooit in september is een feit.

“Ik geef het 60 procent kans dat we de komende dagen nog boven de 30 graden gaan”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Het is in ieder geval minstens wachten tot vrijdag. Maar als we morgen en vrijdag niet boven de 30 graden zijn gegaan, is het langer wachten op die derde dag met temperaturen boven de 30 graden. Het wordt sowieso warm en de temperaturen zullen rond de 30 graden hangen, maar helemaal zeker is het niet dat we het halen.”

Als het een hittegolf wordt, zal dat de eerste ooit zijn in de maand september. “Dat is nog nooit gebeurd”, zegt Dehenauw. Het zou ook de tweede dit jaar zijn. De eerste hittegolf van dit jaar in ons land duurde tien dagen en eindigde op 18 juni, toen de temperaturen zakten naar 24,4 graden.

