INTERVIEW. Bondsvoorzitter Pascale Van Damme is één van de twee vrouwen uit onze Power Top 50: “Het beeld dat iedereen in het voetbal een macho is, is niet correct”

In de top 50 van machtigste mensen in ons voetbal is het hard zoeken naar vrouwen. Al staat op plaats 11 wel een leading lady. Pascale Van Damme (54) is sinds mei de eerste vrouwelijke voorzitter van de Belgische voetbalbond. In een wereld waarin de Spaanse bondsvoorzitter een speelster pal op de mond kust, is het één van haar doelen om in het Belgische voetbal een omgeving te creëren waarin iedereen zich thuisvoelt.