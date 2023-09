Volkswagen stopt met Seat

“VW zet in Spanje volledig in op het merk Cupra”, zo grote baas Thomas Schäfer woensdag gezegd in de marge van de Duitse autobeurs IAA Mobility. Dat bericht de Duitse krant Handelsblatt.

Seat zal wel blijven bestaan als aanbieder van mobiliteitsdiensten en in de Seat-fabrieken zullen andere modellen van het VW-concern gebouwd worden, zoals de komende VW ID.2 in de fabriek in Martorell.

Als een grote verrassing komt het nieuws niet, aangezien VW de voorbije jaren vooral in Cupra geïnvesteerd heeft en het merk Seat wat verwaarloosd heeft. Volgens Schäfer is het economisch niet verstandig om tegelijkertijd in Seat en Cupra te investeren. Vooral omdat Seat het imago van enigszins verouderd merk niet echt van zich heeft kunnen afschudden.

Seat werd in 1950 opgericht en produceerde aanvankelijk Fiat-modellen onder licentie. Het merk behoort sinds 1986 tot het Volkswagen-concern.

In augustus werden in ons land 500 Seats ingeschreven, bijna honderd meer dan in 2022.