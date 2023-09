Met andere presidentskandidaten wil Donald Trump niet in debat gaan, maar met Meghan Markle wel

Ook naar het tweede debat tussen de Republikeinse kandidaten voor het presidentschap stuurt ex-president Donald Trump later deze maand zijn kat. Hij deed dat ook al bij het eerste debat. Dat vond plaats op Fox, de zender waarmee hij al geruime tijd op ramkoers ligt, en Trump zei de bazen daar te willen straffen door er niet te zijn. Dat hij het tweede - en wellicht ook het derde daarna - overslaat, heeft volgens hem als reden dat hij in de staten waar ze plaatsvinden genoeg voorsprong heeft en dus geen debat nodig heeft om zich te bewijzen.

Opmerkelijk in het begin van het interview was toen Hewitt begon over een boksmatch waar ooit 90 miljoen mensen naar keken. “Het enige dat een even groot kijkerspubliek kan lokken, is een debat tussen u en de hertogin en hertogin van Sussex, Meghan Markle en prins Harry. Ze hebben geen hoge pet van u op. Zou u dat doen voor de kijkcijfers?”

Trump antwoordde dat hij zich er niet van bewust is dat ze hem niet graag mogen. “Ik heb gewoon ooit gezegd dat ik het niet gepast vond wat ze deden en zeiden en hoe Meghan is omgegaan met de Queen”, zei Trump. “Ik ben erg goed bevriend geweest met de Queen. Ze was een ongelooflijke vrouw. Op haar 95ste was ze nog zo scherp. Kijk dan eens naar Joe Biden, en je lijkt wel op een andere planeet. Maar ze hebben haar met zo weinig respect behandeld en daar hield ik niet van. Ook het idee dat ze Amerikaanse beveiliging kregen toen ze naar hier kwamen, vond ik maar niks. Ik weet dat de situatie tussen ons niet goed is, maar ik wist niet dat ze me niet graag hebben.”

Maar het zou toch kijkers lokken, wierp Hewitt nog eens op. “Oké, laat het ons maar organiseren. Ik zou heel graag met haar in debat gaan. Ik ben het zo oneens met wat ze doen.”