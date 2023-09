Kevin De Bruyne al voor de achtste keer genomineerd voor de Gouden Bal, Thibaut Courtois bij tien kanshebbers voor Trofee Lev Yashin

Gouden Bal-organisator France Football heeft woensdagavond goed nieuws gebracht voor twee Rode Duivels. Kevin De Bruyne (32) is opnieuw één van de dertig genomineerden om de Gouden Bal te winnen - met Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland krijgt hij wel zware concurrentie. Thibaut Courtois (31) is dan weer één van de tien genomineerden voor de Trofee Lev Yashin voor beste doelman ter wereld.

Voor De Bruyne was het al de achtste keer dat hij bij de dertig beste voetballers ter wereld hoort. De 32-jarige De Bruyne beleefde een fantastisch seizoen met City, dat de treble won. Het aandeel van King Kev daarin was bijzonder groot, met onder meer beslissende treffers in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid en in de titelmatch van de Premier League tegen Arsenal. Vanwege een blessure moest hij vroegtijdig afhaken in de finale van het kampioenenbal tegen Inter, die City uiteindelijk nipt won. Uiteindelijk kwam KDB tot 57 wedstrijden voor City en daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 32 assists.

Vorig jaar werd De Bruyne derde in de 66e editie van de Ballon d’Or, na winnaar Karim Benzema en de Senegalees Sadio Mané. Hij werd zo de eerste Belg in de top drie. Paul Van Himst, in 1965, en Wilfried Van Moer, in 1980, strandden op de vierde stek. Courtois eindigde toen op de zevende plaats.

Concurrentie zal De Bruyne deze keer vooral krijgen van Lionel Messi. De Argentijnse zevenvoudige laureaat ontbrak vorig jaar op de shortlist, maar loodste la Albiceleste intussen naar de wereldtitel en is dit jaar de topfavoriet. Ook Erling Haaland, ploegmaat van De Bruyne bij City, zal ongetwijfeld hoog eindigen. Vijfvoudig winnaar Cristiano Ronaldo werd na zijn transfer naar Saoedi-Arabië niet meer genomineerd. Vorig jaar kwam hij al niet verder meer dan de twintigste plaats.

Na een waanzinnige Champions League-finale tegen Liverpool mocht Courtois vorig jaar de Lev Yashin-trofee voor beste doelman in ontvangst nemen. Deze keer krijgt Courtois, die net als De Bruyne nog een tijdje geblesseerd aan de kant staat, concurrentie van de Marokkaan Yassine Bounou, de Argentijn Emiliano Martinez, de Braziliaan Ederson, de Kroaat Dominik Livakovic, de Fransman Mike Maignan, de Kameroener André Onana, de Engelsman Aaron Ramsdale, de Fransman Brice Samba en de Duitser Marc-André Ter Stegen.

Bij de vrouwen werd Alexia Putellas, de winnares van de vorige twee edities, deze keer niet genomineerd. Vanwege een zware knieblessure stond zij zowat het hele seizoen aan de kant. Met Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Mapi Leon, Salma Paralluelo en Olga Carmona staan er vijf speelsters uit de selectie van kersvers wereldkampioen Spanje op de shortlist. Op de 30 oktober kennen we de winnaars, tijdens de uitreiking in de Franse hoofdstad Parijs.