Amerikaanse handelsdelegatie en taliban houden eerste bijeenkomst in Kaboel

De eerste Amerikaanse handelsdelegatie, die gesteund wordt door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft autoriteiten van de taliban en private investeerders ontmoet in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het is de eerste ontmoeting sinds de taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan.

Een delegatie van de Afghan American Chamber of Commerce (AACC) in Washington, het Afghanistan Business Council in de Verenigde Arabische Emiraten en autoriteiten van de taliban woonden de bijeenkomst bij.

Volgens Jeffrey Grieco, hoofd van de AACC, ontvluchtten veel Amerikaanse investeerders het land in augustus 2021, maar willen ze nu spreken over de mogelijke heropening van hun ondernemingen. “We willen dat ze terugkomen en duizenden Afghanen in dienst nemen die bij hen werkten”, zei Grieco. “Onze belofte is dat we zullen helpen de activiteiten van de private sector te stimuleren.”

De viceminister voor Economische Zaken van de taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, nodigde binnenlandse en buitenlandse investeerders uit om te profiteren van de overvloedige investeringsvooruitzichten in Afghanistan en bood hen “niet-aflatende steun” vanuit Kaboel.

Intussen vroegen Afghaanse handelaren meer aandacht voor de private sector, vooral voor het vinden van markten voor hun producten en voor het vrijgeven van bevroren Afghaanse tegoeden in westerse landen.