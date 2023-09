“Zweedse criminele bendes gebruiken Spotify om geld wit te wassen”

© dpa/picture alliance via Getty I

De krant sprak met enkele criminelen, actief in verschillende stadsbendes in Stockholm, die hun modus operandi uitlegden. “Mensen werden betaald worden om muziek te streamen van artiesten die banden hebben met deze bendes”, meldt de Zweedse krant Svenska Dagbladet. “De vergoeding die de streamingdienst uitbetaalt zou vervolgens weer verdwijnen in de zakken van de criminelen.”

“Ik kan met 100 procent zekerheid zeggen dat dit gebeurt. Ik ben er zelf bij betrokken geweest”, zegt een anoniem bendelid tegen de krant. “We hebben mensen betaald die dit systematisch voor ons hebben gedaan.”

Volgens de bron begonnen de praktijken rond 2019, de tijd dat Zweedse gangsterrap populair begon te worden.

“We zorgden ervoor dat we bovenaan de hitlijsten kwamen te staan”, aldus het bendelid, eraan toevoegend dat dit ook zorgde voor een stijging van het aantal echte streams. Een miljoen streams levert in Zweden zo’n 40.000 tot 60.000 kroon (3.300 tot 5.000 euro) op.

De praktijken zouden twee jaar later de onderzoekscel van de Zweedse politie zijn opgevallen, dat de muziek initieel beluisterde op zoek naar informatie over de bendes, maar vervolgens bepaalde patronen ontdekte. Toen contact werd gezocht met Spotify, zou de streamingdienst echter nooit iets hebben ondernomen, beweert een politiebron.

De Zweedse minister van Justitie Gunnar Strömmer zei in een reactie aan Svenska Dagbladet dat het onderzoek ‘zeer ernstige informatie’ aan het licht heeft gebracht en dat het ‘in het belang van Spotify’ is om de naar boven gekomen informatie tot op de bodem uit te zoeken.

Spotify zegt aan persbureau AFP dat er hard wordt gewerkt om gemanipuleerde streams aan te pakken. Het gaat volgens het bedrijf om minder dan 1 procent van alle streams.

Justitie in Zweden bekijkt of de witwasregels, die al streng zijn, verder moeten worden aangescherpt.