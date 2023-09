Eeklo slaagt er enkele maanden na de opstart van hun marketingcampagne in de BBC te lokken voor een documentaire over duurzaamheid. Inwoonster Bernadette Vandercammen (links) wordt opgevoerd. — © BBC

De “meest marginale stad van Vlaanderen” is erin geslaagd de BBC te lokken voor een documentaire over “Ikleu, Europese pionier in duurzaamheid”. Heeft Eeklo de sleutel van de citymarketing gekraakt?